В Сочи в ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок (ФОТО) Авария с участием четырех машин произошла в районе Мамайского тоннеля















В субботу, 14 января, около 14:30 в районе Мамайского тоннеля в Сочи произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В аварии пострадали два человека, в том числе ребенок. Авария произошла после того, как из кузова автомобиля «ГАЗель» выпал тюк стекловаты. Следовавший за грузовиком микроавтобус Volkswagen попытался объехать препятствие и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes, который двигался во встречном направлении. От удара Mercedes отбросило на банкетку тоннеля. В аварии пострадал также ВАЗ-21099, который ехал за Volkswagen.

В результате ДТП пострадали водитель и ребенок, находившиеся в Mercedes. Деформированным от удара кузовом автомобиля мужчине зажало ноги, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителя из салона при помощи гидравлического оборудования. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу №4.

По сообщению пресс-службы ФКУ УПРДОР «Черноморье», из-за аварии на несколько часов было перекрыто движение автотранспорта на объездной дороге Джубга - Сочи. Транспортные потоки были перенаправлены через Дублер Курортного проспекта. К 17:55 движение в тоннеле было восстановлено, последствия аварии ликвидированы, разбитый транспорт эвакуирован.

Информация о движении участников инцидента с превышением скоростного режима проверяется, устанавливаются все обстоятельства происшествия.