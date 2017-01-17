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Сегодня в Сочи: основные события 16 января Несколько спортивных мероприятий стартуют в понедельник на курорте

Автор фото: tambov-sport.ru

Начало рабочей недели в Сочи ознаменуется стартом нескольких спортивных мероприятий. Так, с 16 января на территории МОБУ СОШ № 18 будет проходить первенство города Сочи по волейболу среди юношей. Состязания будут проходить до 22 января, начало мероприятия в 14:00.

Также в понедельник с 10:00 начнется открытое первенство города Сочи по конькобежному спорту (шорт – трек) среди юношей и девушек «Ледовые надежды». Соревнования будут проводиться во Дворце спорта «Большой» до 18 января.

Открытое первенство Краснодарского края по конькобежному спорту среди спортсменов 2003-2005 года рождения также сегодня стартует в нашем городе. Мероприятие будет проходить до 18 января.

В понедельник на курорте вновь будет пасмурно, однако вероятность осадков низкая. Синоптики прогнозируют днем до +10 градусов, в вечерние и ночные часы около +6 - +8 градусов.