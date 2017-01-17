РЖД планирует доставлять пассажиров из Москвы в Сочи на 4 часа быстрее Составы, курсирующие между Москвой и Сочи, с 2018 года будут находиться в пути 20 часов вместо суток

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Руководство ОАО «Российские железные дороги» сообщило о планах по сокращению с нынешних 24 до 20 часов времени в пути пассажирских поездов, курсирующих между Москвой и Сочи. Такая возможность появится после запуска в 2017 году так называемого «обхода Украины» и за счет вывода составов на скоростной «курский» ход, сообщает «Интерфакс».

«Все хотели бы доехать в Сочи быстрее, и мы это сделаем. Сделаем, в следующем году запуская 125-километровый участок Журавка - Миллерово в Воронежской и Белгородской областях, и выделяя ход на направлении Москва - Курск - Ростов-на-Дону и дальше на юг как пассажирский. Рассчитываем там сократить время в пути до Сочи до 20 часов. Это реально», - цитирует информагентство старшего вице-президента монополии Валентина Гапановича, сообщившего о планах компании на одной из панельных сессий Гайдаровского форума.

Гапанович также пояснил, что «курский» ход планируется сделать «чисто пассажирским». Топ-менеджер компании также добавил, что РЖД синхронизируют свои планы по пассажирскому сообщению с Сочи с программой развития краснодарского ж/д узла, обеспечивающей выход грузового движения к черноморским портам. Помимо этого, в планах компании увеличение скорости движения на направлении Москва-Минск.