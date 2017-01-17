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В Сочи сгорели два жилых барака Из-за пожара с улицы Транспортной эвакуировали семь человек

Автор фото: vk.com

В воскресенье, 15 января, на улице Транспортной в районе ТЭС сгорели два деревянных барака. Сигнал о пожаре в жилых домах поступил на пульт в 14:14. Общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

По словам очевидцев, дым от пожара был виден из центра города. Из горящих зданий было эвакуировано 7 человек. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали 5 пожарных расчетов, спасатели ЮРОПСО МЧС и Службы спасения Сочи, а также врачи скорой помощи. В 15:34 огонь был ликвидирован.

Предположительно, причиной пожара стало неисправность газового оборудования. Обстоятельства инцидента уточняются.