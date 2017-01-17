Солнце в Сочи можно будет увидеть только на следующей неделе
Сочинцев и гостей курорта ожидает дождливая неделя. Сегодня, 16 января, в Сочи сохраняется переменная облачность. А вот с завтрашнего дня метеорологи обещают осадки вплоть до начала следующей рабочей недели.
Самым тёплым днём окажется среда, 18 января. Температура воздуха прогреется до +13. Во все остальные дни столбик термометра не поднимется выше 8 градусов.
Прояснений стоит ждать только к 23 января. А пока зонт должен стать главным атрибутом.