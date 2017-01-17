В Сочи мужчина ранил полицейского и за это предстанет перед судом Мужчина предстанет перед судом Краснодара за покушение на жизнь полицейских

Автор фото: RabStol.net

Мужчина, ранивший год назад одного из сотрудников сочинской полиции, предстанет перед судом в Краснодаре.

Дело произошло 5 февраля 2016 года в селе Сергей-Поле Лазаревского района Сочи. По версии следствия, 54-летний мужчина выстрелил в полицейского из самодельного оружия в ответ на просьбу предъявить документы. Ранение пришлось в область предплечья. После чего злоумышленник попытался произвести выстрел и во второго сотрудника, но не смог.

Мужчина был задержан и по сей день находится под стражей. Весь этот год следствие собирало доказательства его вины и скоро ему придётся понести ответственность за содеянное перед судом. Подозреваемый обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ), а также незаконном ношении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ в редакции ФЗ от 24.11.2014), сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.