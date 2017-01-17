Сочинец украл лыжи, чтобы покататься В Красной Поляне был похищен спортивный инвентарь стоимостью более 30 тысяч рублей

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Сочинские полицейские задержали молодого человека, который в своем стремлении прокатиться на лыжах пошел на преступление. 23-летнему сочинцу, укравшему дорогостоящие лыжи, вменяется ч. 2 статьи 158 УК РФ - «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», санкции по которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

О пропаже лыж в дежурную часть УВД сообщил 43-летний мужчина, который рассказала, что оставил инвентарь без присмотра на несколько минут, после чего он исчез. Опрос очевидцев показал, что был замечен молодой человек, рассматривающий оставленные лыжи. Затем он их взял и ушел. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 23-летний житель Сочи. Позже молодой человек признался в содеянном, а также объяснил, что лыжи похитил, чтобы покататься.

В настоящий момент украденное имущество возвращено владельцу, а в отношении задержанного молодого человека решается вопрос о возбуждении уголовного дела.