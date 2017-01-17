Командир полка ДПС Сочи уволен из-за коррупционного скандала Андрея Геращенко уволили с должности из-за взятки, которую он вымогал в марте 2016 года у руководителя одной из компаний

По итогам внутренней служебной проверки, которая проводилась по факту выявленного коррупционного преступления, уволен со своего поста командир ДПС ГИБДД Андрей Геращенко. Приказ об увольнении был опубликован на официальном сайте регионального управления Министерства внутренних дел в январе 2017 года.

Как писал ранее «Сочи Экспресс», в октябре 2016 года Андрей Геращенко был временно отстранен от работы в связи с началом внутренней проверки. Она была инициирована главком МВД в связи с коррупционным скандалом, в котором был замешан Геращенко. Напомним, что сотрудник ГИБДД вымогал взятку в размере 500 тысяч рублей у руководителя одной из компаний, которая занимается эвакуацией автотранспорта, и был задержан с поличным в момент передачи денег.