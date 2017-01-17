В Сочи для расследования причин крушения Ту-154 вылетела комиссия МАК Комиссия Межгосударственного авиационного комитета поможет Минобороны разобраться в причинах катастрофы

Сформированная сегодня комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вылетела в Сочи, чтобы принять участие в расследовании причин крушения самолета Ту-154 на акваторией Черного моря. Сообщается, что комиссия имеет в своем распоряжении технические средства, которые помогут прояснить картину событий и расшифровать черные ящики. Обычно МАК занимается расследованием происшествий с гражданскими самолетами, Министерство обороны, как правило, справляется с расследованием авиаинцидентов с военными самолетами самостоятельно. В данном случае, однако, потребовалась помощь специализированного агентства, пишет РБК.

Как писал «Сочи Экспресс» ранее, к настоящему моменту официальной версии причин авиакатастрофы, которая произошла в море у берегов Сочи 25 декабря 2016 года, нет. При этом следствие исключило версии теракта, взрыва на борту или попадания в самолет ракеты.