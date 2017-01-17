Проданный Azimut Hotel переименуют в «Сочи Парк Отель» Купленный ООО «Юг-Бизнеспартнер» отель отдан в управление одному из крупнейших туроператоров

Сочинский Azimut Hotel, проданный группой компаний «Ренова» Виктора Вексельберга владельцу «Сочи Парка» ООО «Юг-Бизнеспартнер», будет переименован в «Сочи Парк Отель» и на пять лет перейдет в управление компании «Библио Глобус». Новые владельцы совместно с туроператором намерены изменить концепцию отеля, состоящего из 12 восьмиэтажных корпусов общей вместимостью 2880 номеров, внедрив «инновационные решения и улучшив сервис до международного уровня», пишет «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, в начале 2017 года отель был куплен ООО «Юг-Бизнеспартнер», владеющим «Сочи Парком» и, по данным РБК и Forbes, связанным с бывшим губернатором Краснодарского края, нынешним министром сельского хозяйства Александром Ткачевым. В частности, по данным СМИ в совет директоров «Сочи Парка» ранее входил зять Ткачева Роман Баталов, а 0,99% ООО «Юг-Бизнеспартнер» принадлежит гендиректору ООО «Шато де Талю» - винодельческого хозяйства жены министра Ольги Ткачевой.