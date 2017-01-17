Отключения света в Сочи 17 января: полный список улиц Во вторник в Сочи без света останутся улицы Бытха, Альпийская, Абовяна и другие

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 17 января с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света в домах №№ 2 – 48 по улице 20-й ГСД, №№ 8 – 22 по улице Ломоносовская, №№37-71 по улице Коммунальная, №№ 6,8,12 по улице Бытха, №№70 - 83 по улице Абовяна, №№1-12 в переулке Абовяна, №№1 - 7 в переулке Южный, в СТО «Москвич», кооперативе «Фермер», на улице Альпийская, в Сочинском эколого-биологическом центре, с/т «Железнодорожник», в переулке Горный, в детском саду на улице Кубанская №12/3, на дачах питомника в поселке Дагомыс.

С 8:00 до 20:00 отключения коснутся жителей домов №№66/1-66/5 по улице Волжская.