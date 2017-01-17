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В Сочи пройдет «Олимпийская зарница» Патриотический слет пройдет на курорте в рамках Всемирных военных игр

Автор фото: nasha-molodezh.ru

Сочинских школьников и студентов младших курсов приглашают принять участие во II спортивно-образовательном военно-патриотическом слете «Олимпийская зарница», который состоится в нашем городе в рамках Всемирных военных игр с 22 по 26 февраля.

Принять участие в слете могут школьники 6-11 классов всех видов общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования детей, спортивных школ, школ олимпийского резерва, военно-патриотических объединений, кадетских классов, молодежных общественных организаций, а также студенты младших курсов высших и средних профессиональных учебных заведений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Организаторы сообщают, что в рамках проекта будут проходить мероприятия под девизом «Спорт. Здоровье. Интеллект», спортивное многоборье, научная конференция, презентация и защита исследовательских работ и проектов, конкурс эссе, дискуссионные клубы и дебаты, а также конкурсы визитных карточек.

Приятным бонусом для участников мероприятия станет возможность стать болельщиками Всемирных зимних военных игр. Специальная программа предусматривает посещение соревнований с участием спортсменов сборной России.