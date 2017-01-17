Отменены и задерживаются ряд авиарейсов из Москвы в Сочи Во вторник по неизвестной причине нарушена работа аэропортов столицы

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Сегодня, 17 января, отменены или задерживаются более 20 рейсов, которые должны были вылететь из аэропортов Москвы. В их числе – несколько рейсов в Сочи. Так, например, согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково, на час (до 10:40) задерживается вылет в Сочи рейса ЯК 473 авиакомпании «Якутия», нет данных по времени отправления рейса ЮТ 580 «ЮТэйр», запланированного на 8:10, и ФВ 5502 авиакомпании «Россия», который должен вылететь 13:35. Отменен рейс SU1131 «Аэрофлота», который должен был вылететь в 5:10 из Шереметьево, а рейс N4 Nordwind, запланированный на 12:55, задерживается. Также нет данных по ряду рейсов, которые должны отправиться в Сочи из Шереметьево и Домодедово. Пассажирам рекомендуется заранее узнавать время фактического отправления рейсов в Москву и из Москвы в справочных службах аэропортов и авиакомпаний-перевозчиков.