На время проведения футбольных соревнований в Сочи введут запреты и ограничения В городе ужесточат миграционный контроль, ограничат продажу алкоголя и введут запретные зоны

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Проект указа о дополнительных мерах безопасности в городах, принимающих Кубок Конфедераций и ЧМ-2018 по футболу, в том числе и в Сочи, опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов РФ. В числе мер, которые будут введены в данный период, - ужесточение миграционного контроля, ограничения на продажу спиртного, въезд междугородних автобусов и ряд других.

Так, например, с 1 по 12 июля все прибывающие в Сочи приезжие будут обязаны в трехдневный срок (иностранные граждане – в течение суток) встать на миграционный учет и лично получить соответствующий документ в органах МВД.

Также вводится ограничение на въезд в город рейсовых междугородних автобусов, если только они не выполняют регулярные рейсы по смежным межрегиональным и межмуниципальным маршрутом или же не оснащены системой ГЛОНАСС.

В дни проведения матчей, кроме того, будет ограничено движение по экскурсионным и туристическим маршрутам.

Территории, которые находятся в непосредственной близости к локациям проведения матчей, будут определены как контролируемые или запретные зоны с особым режимом доступа для ограниченного перечня лиц. Над ними также будет запрещены полеты воздушных средств, в том числе беспилотных.

А вот вопрос об ограничении продажи алкоголя в стеклянной таре в дни чемпионатов имеет рекомендательный характер и оставлен на усмотрение местных властей.