Управляющие компании оштрафуют за неправильный расчет коммунальных платежей В России утверждены правила общественного контроля за работой ЖКХ

Завышенные суммы в платежных квитанциях, практика погашения долгов по коммунальным платежам за счет добросовестных плательщиков вскоре уйдут в прошлое: премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд постановлений, регулирующих работу предприятий ЖКХ. С 1 января управляющие компании будут нести материальную ответственность за неправильное начисление платы за коммунальные услуги, при этом штраф за нарушения может составить до 50% от суммы превышения.

Кроме того, общедомовые расходы теперь будут исключены из коммунальных платежей и станут платежами за жилищные услуги, размер которых будут определять сами жильцы на общих собраниях. Теперь переложить на собственников квартир оплату протечек, долгов неплательщиков, незаконные подключения и другие неучтенные расходы не получится.

Также определены правила общественного контроля за работой предприятий ЖКХ. Теперь общественным организациям и жильцам будет проще получить доступ к жилищному контролю, сообщает ТАСС.