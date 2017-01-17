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Орнитологи в Сочи насчитали около 50 видов пернатых гостей На курорте в этом году зимует рекордное количество птиц

Автор фото: fastpic.ru

На сегодняшний день в Сочи число зимующих водоплавающих птиц достигло максимума. Орнитологи, в свою очередь, ведут учет пернатых и, согласно их данным, в этом году на курорт прилетело рекордное количество птиц.

«На курорте стартовал зимний учет водоплавающих птиц. По предварительным оценкам сегодня на курорте гостят около 50 видов пернатых», - цитирует портал «Юга.ру» специалиста орнитологического парка.

Сейчас в Сочи на набережных и в устьях рек можно увидеть многотысячные стаи чаек, нырков и крякв. Основная масса пернатых собирается на территории природного орнитологического парка в Имеретинской низменности. Стоит отметить, что, по данным специалистов, численность зимующих на курорте птиц увеличивается с каждым годом.