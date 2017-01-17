В аэропорту Сочи сняли с рейса пьяного пассажира Выпившего лишнего мужчину вывели из самолета и оштрафовали

Очередной пассажир не смог улететь в Санк-Петербург из Сочи накануне вечером по причине сильного алкогольного опьянения. Местного жителя, который нарушал общественный порядок на борту самолета, готовящегося вылететь в аэропорт Пулково, по просьбе экипажа сняли с рейса сотрудники транспортной полиции. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение, 45-летний дебошир был оштрафован на 500 рублей за нарушение по ст. 20.21 КоАП РФ, а также лишился права лететь самолетом выбранной им авиакомпании без права возмещения средств за неиспользованный билет, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России.