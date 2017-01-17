В Сочи мужчина решил отомстить своей бывшей жене, разбив её автомобиль Ущерб, нанесённый бывшим мужем, составил 80 тысяч рублей

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Накануне в отдел полиции г. Сочи обратилась местная жительница с просьбой разыскать злоумышленника, повредившего её автомобиль марки Peugeot. Женщина рассказала, что вечером припарковала машину во дворе дома, а с утра обнаружила её с разбитым кузовом.

Сотрудники полиции отправились осмотреть место происшествия. У соседей им удалось узнать, что возле машины некоторое время находился бывший муж потерпевшей. А по характеру повреждений стало очевидно, что они наносились ногами. Сумма причинённого ущерба в общем составила 80.000 рублей. Экс-супруга удалось застать дома. 30-летний сочинец был задержан и допрошен. Он признался в содеянном и объяснил, что таким образом хотел отомстить женщине.

В настоящее время по данному делу ведётся доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по 1 части 167 статьи УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Возможно, что ближайшие два года мужчина проведёт за решёткой, сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.