В Сочи на форелевом хозяйстве начали воровать рыбу
На форелевом хозяйстве в Сочи завелись "воришки". 100 цапель выбрали завод своим временным пристанищем и начали утаскивать обитающую там рыбу.
Об этом стало известно со слов директора Орнитологического парка Льва Шагарова. «Около 100 серых и больших белых цапель поселились возле форелевого хозяйства в поселке Казачий брод. Они воруют там рыбу», — рассказал он.
Как мы сообщали ранее, орнитологи продолжают вести зимний учет водоплавающих птиц. Благодаря этому и удалось отыскать пернатых "злоумышленников".