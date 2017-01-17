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В Сочи на форелевом хозяйстве начали воровать рыбу Воров обнаружили

Автор фото: www.tepid.ru

На форелевом хозяйстве в Сочи завелись "воришки". 100 цапель выбрали завод своим временным пристанищем и начали утаскивать обитающую там рыбу.

Об этом стало известно со слов директора Орнитологического парка Льва Шагарова. «Около 100 серых и больших белых цапель поселились возле форелевого хозяйства в поселке Казачий брод. Они воруют там рыбу», — рассказал он.

Как мы сообщали ранее, орнитологи продолжают вести зимний учет водоплавающих птиц. Благодаря этому и удалось отыскать пернатых "злоумышленников".