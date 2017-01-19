В 2017 году в Сочи пройдет гастрономический фестиваль Сочи станет одним из городов, где в нынешнем году проведут фестиваль ресторанной жизни

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В 2016 году гастрономический фестиваль прошел в Санкт-Петербурге и вызвал высокий интерес. Организаторы решили разнообразить ресторанную жизнь регионов и в нынешнем году проведут подобные мероприятия в семи городах, в числе которых оказался и Сочи.

Согласно пресс-релизу организаторов, городами участниками станут Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Сочи.

«Подобные мероприятия повышают гастрономическую искушенность горожан, что положительно влияет на развитие отрасли в целом. Мы хотим инициировать больше подобных активностей, чтобы ресторанная жизнь регионов стала насыщенней и разнообразней», - цитирует организаторов Planet Today.

Известно, что первая волна фестивалей пройдет в мае 2017 года, вторая намечена на осень, в какой из этапов попадет Сочи, пока не известно. Однако уже известно, что организаторы будут приглашать несколько именитых шеф-поваров с гастролями в другие города с ужинами и мастер-классами для гостей фестивалей.