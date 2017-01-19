Коммунальная авария оставила три тысячи сочинцев без тепла Во вторник вечером в Центральном районе Сочи произошла крупна коммунальная авария

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Накануне вечером, 17 января, в Центральном районе Сочи из-за аварии отключили теплоснабжение. Без тепла оказались порядка трех тысяч горожан, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На место происшествия выехала аварийно-восстановительная бригада ООО «Сочитеплоэнерго», а также оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий отключения были задействованы 19 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России — три человека личного состава и одна единица техники.

Работы по восстановлению теплоснабжения были полностью завершены к 01:30 18 января.