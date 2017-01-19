В Сочи участились кражи горнолыжного снаряжения Очередная кража в магазине спортинвентаря произошла накануне

В Сочи зафиксировано уже второе за неделю «сезонное» преступление – кража снаряжения для зимнего отдыха. Очередной случай произошел накануне в Центральном районе Сочи: директор одного из павильонов по продаже спортивной одежды и инвентаря сообщил в полицию о пропаже мужской куртки и горнолыжной маски. Общая стоимость украденного составила 10 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили сотрудников магазина и выяснили, что предполагаемый вор зашел в магазин вечером, перед закрытием павильона. Он попросил подобрать ему горнолыжную маску и зимнюю куртку и прошел с ними в примерочную. Как мужчина вышел из магазина, никто не видел.

По составленной ориентировки полицейские сумели задержать подозреваемого по горячим следам, а украденное – вернуть владельцам. Задержанный, 34-летний житель Сочи, сообщил следователю, что украл вещи с целью дальнейшей продажи. По факту происшествия проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении сочинца уголовного дела по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», санкцией по которой предусматривают лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», 16 января в Красной Поляне сочинец украл горные лыжи.