Посетить соревнования Всемирных военных игр в Сочи можно будет бесплатно Вход на состязания военных, которые пройдут в 7 видах спорта, будет свободным

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Организаторы Всемирных военных игр в Сочи предоставит зрителям возможность посетить эти соревнования международного уровня бесплатно. Об этом было объявлено накануне на расширенном оргкомитете с участием заместителя главы администрации Сергея Юрченко и руководителя ЦСКА Михаила Барышева.

Помимо состязаний, в которых порядка тысяч спортсменов из 20 стран будут бороться за 44 комплекта медалей в 7 видах зимнего спорта, на площади у Ратуши курорта «Роза Хутор» ежедневно будут проходить бесплатные концерты, флэш-мобы, интерактивы со зрителями.

Аналог зимней олимпиады среди военных откроется с церемонии зажжения огня, который прибудет в Сочи в день открытия III зимних Всемирных военных игр. Специальную чашу зажгут у Большой ледовой арены именитые спортсмены ЦСКА.

Зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 23 по 28 февраля 2017 года на базе спортивных объектов Горного и Прибрежного кластеров. В программу Игр входят соревнования по биатлону, лыжным гонкам, горным лыжам, спортивному ориентированию на лыжах, ски-альпинизму, спортивному скалолазанию в помещении и шорт-треку.