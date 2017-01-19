В каждом сочинском селе построят по спортивной площадке До конца года в Сочи появится 80 новых воркаут-площадок

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Накануне стало известно о том, что из городского бюджета было выделено 20 миллионов рублей на возведение 80 спортивных площадок с турниками и брусьями. Их построят в сочинских сёлах. Из всех сельских округов уже поступили заявки на строительство.

- Они должны располагаться на удобной территории, быть доступными для всех. Чтобы люди знали, куда они могут прийти за здоровьем, - заявил мэр города.

Завершить строительство воркаут-площадок планируют к концу 2017 года, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.