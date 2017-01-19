В Сочи произошел крупный пожар на улице Пионерской (ВИДЕО) Горит четырехэтажная частная гостиница

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Пожар в четырехэтажном здании частной гостиниц, расположенной на улице Пионерской, 55 начался сегодня около 10:00 утра. Площадь возгорания составила 300 квадратных метра, первыми загорелись крыша и мансарда. На месте происшествия в настоящий момент работают 4 пожарных расчета, о причинах пожара и пострадавших пока ничего не известно, борьба с огнем продолжается, сообщил «Сочи Экспресс» руководитель пресс-службы сочинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Колодко.