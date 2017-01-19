С 10 февраля самолёты из Сочи полетят в Челябинск

«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Сочи - Минеральные воды - Челябинск
С 10 февраля самолёты из Сочи полетят в Челябинск
Автор фото: ЮГ Times

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 февраля начинает выполнять рейсы Сочи - Минеральные Воды - Челябинск. Летать по данному направлению можно будет вплоть до 24 марта. 

Перелеты будут осуществляться по пятницам. Вылет из Международного аэропорта Сочи в 10:45, прибытие в Минеральные Воды в 11:40. Далее вылет из Минеральных Вод в 12:30 и  прибытие в конечный пункт - Челябинск в 17:30. Из Челябинска самолёт будет вылетать в 08:30 и приземляться в Сочи уже в 10:00. 

Рейсы будет выполнять самолет А – 320 с общим количеством пассажиров до 156 человек. Минимальная стоимость билета в одно направление составит 7.085 рублей, сообщают в пресс-службе аэропорта Челябинска. 

 

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