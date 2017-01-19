Приезжий ворвался в дом сочинца и угрожал жизни,если тот не отдаст свой телефон Теперь злоумышленник может провести ближайшие 7 лет в тюрьме

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Сегодня, 18 января, в отдел Хостинской полиции поступило заявление от 26-летнего местного жителя. Он рассказал сотрудникам, что в 7 часов утра в его дом ворвался неизвестный молодой человек и угрожал расправиться с ним, если тот не отдаст ему свой мобильный телефон. В итоге злоумышленник получил, что хотел и скрылся. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

Оперативники выехали на место происшествия. Оказалось, что грабитель выбил стекло дома, чтобы проникнуть внутрь. Они ещё раз опросили пострадавшего и составили ориентировку на подозреваемого. В скором времени мужчину удалось задержать. Украденный телефон у него был при себе. Мобильник вернули хозяину.

Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по 2 части 161 статьи УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». И ему грозит тюремный срок до 7 лет, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.