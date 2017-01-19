В центре Сочи столкнулись инкассаторская машина и такси В связи с чем на одной из центральных улиц Сочи образовалась пробка

Автор фото: http://www.sochi-express.ru/

Приблизительно в 14:20 на улице Московская в Сочи произошло ДТП. Столкнулся инкассаторский автомобиль "Сбербанка" и служебная машина такси "Везёт". В результате аварии никто не пострадал

Инкассаторская машина выезжала с парковки ТЦ "Александрия", а такси двигалось по левой полосе движения. В итоге водители "притёрлись". Автомобиль с инкассаторами пытался выехать на дорогу со стороны заезда, а не выезда на парковку, что могло и послужить причиной аварии. На месте происшествия уже образовался затор.