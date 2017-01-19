В Сочи сокращено финансирование олимпийских объектов Финансирование муниципальной программы использования олимпийских объектов сокращено почти в два раза

Автор фото: daily-sochi.ru

Объем финансирования муниципальной программы «Постолимпийское использование олимпийских объектов и развитие Имеретинской низменности», рассчитанной на 2016-2021 годы, сокращен почти вдвое. Так, муниципалитет Сочи сократил финансирование олимпийских объектов в Имеретинской низменности на 1,9 млрд рублей, сообщает издание «Коммерсант».

Программа была утверждена главой города в январе прошлого года с общим объемом финансирования 4,3 млрд рублей. В обновленной редакции документа финансирование ограничено суммой в 2,4 млрд рублей. При этом из краевого бюджета планируется выделить 1,3 млрд, а остальные средства будут из местного бюджета.

Сообщается также, что средства будут направлены на содержание объектов водохозяйственного комплекса, автомобильных дорог, полигона ТБО в Адлере. При этом на поддержание работы Олимпийского парка запланировано 1,6 млрд рублей.