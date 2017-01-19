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В автобусах Сочи введут безналичную оплату проезда Новую систему оплаты билетов протестируют на курорте уже этой весной

Безналичную схему оплаты проезда в общественном транспорте Сочи введут к старту Кубка Конфедерации. Тестирование новой системы, по сообщению городской администрации, начнется уже весной. Безналичный расчет по мнению сочинских властей повысит собираемость оплаты за проезд, снизит количество безбилетников, освободит водителей от необходимости контролировать своевременную оплату проезда.

В настоящий момент жителей Сочи обслуживает около 800 автобусов, которые принадлежат 8 транспортным компаниям и ходят по 104 маршрутам. Как ранее писал «Сочи Экспресс», к началу международных футбольных соревнований для Сочи закупят еще 60 дополнительных автобусов.