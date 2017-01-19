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В Сочи адвокат, приговоренный к 7 годам тюрьмы за коррупцию, объявлен в розыск Сочинский адвокат сознался в посредничестве при попытке дачи взятки, однако до вынесения приговора суда скрылся

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Приговор в отношении адвоката Алексея Лихачева вынесен Хостинским районным судом. Адвоката признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ – «Покушение на посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере».

В ходе судебного разбирательства было установлено, что адвокат Лихачев согласился выступить посредником в получении взятки судьей Центрального районного суда г. Сочи. Подсудимая планировала передать взятку в размере 2 млн рублей за назначение наказания, не связанного с лишением свободы. Однако, после того, как адвокат получил средства для передачи, он был задержан правоохранительными органами.

Что касается уголовного дела в отношении судьи, то в его возбуждении отказано в связи со смертью последнего. Лихачев, в свою очередь, признал вину, раскаялся, но до вынесения приговора суда скрылся и был объявлен в международный розыск. Заочно суд приговорил адвоката к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 миллионов рублей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.