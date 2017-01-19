За комплекс, состоящий из трех многоквартирных домов, компания надеется выручить не меньше 1,2 млрд рублей

Отключения света в Сочи 19 января: полный список улиц Сегодня без света останутся жители улиц Пионерская, Абовяна, Лысой горы и некоторые поселки

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 19 января с 8:00 до 17:00 не будет света в домах №№2 – 26 по улице Мичурина, №№70 – 106 по улице Пионерская, №№54-115 по улице Красная, №№1- 30 по улице Абовяна, №3 по улице Водораздельная, СКФ-6, ООО «Южбурстрой», в переулке Ломоносова, улице Лысая Гора (дачи), улицах Форелевая, Краснофлотская, на улице Славы в поселке Сергей-Поле, улице Мичурина в селе Каштаны, на улице Звездная, в переулке Крутой в поселке Разбитый Котел, на улицах Коммунаров, Центральной, Главной в поселке Головинка, поселке Казачий Брод, СНТ «Подводник», поселке Каменка -1, в Скай-парке.

С 8:00 до 18:00 отключения коснутся улицы Транспортная, АЗС, ООО «Агат»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.