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В Сочи произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла (ФОТО) В результате аварии пострадал водитель мотоцикла

























Авария произошла вечером 18 января около 18:40 в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Перелетная и Триумфальная. По информации отдела пропаганды ОГИБДД Сочи, водитель автомобиля Nissan Diesel, двигаясь по второстепенной дороге на перекрестке не уступил проезд автомобилю BMW, ехавшему по главной дороге. В результате автомобили столкнулись, Nissan развернуло от удара, и он столкнулся с мотоциклом Нonda СВR 600, следовавшим за BMW, на который мотоцикл и отбросило.

В результате аварии мотоциклист со множественными травмами госпитализирован, а водителям Nissan Diesel и BMW оказана помощь и назначено амбулаторное лечение.