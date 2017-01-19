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Ночью в Сочи сгорело 4 магазина Ночной пожар в Хостинском районе уничтожил 4 торговых павильона и подсобку

Автор фото: www.chinadaily.com.cn

Второй за сутки пожар произошел в Сочи накануне ночью. Около полуночи на рынке, расположенном в переулке Привольном начался пожар в одном из торговых павильонов. К приезду на место происшествия пожарных площадь возгорания составила около 100 кв.метров. По информации пресс-службы гарнизона пожарной охраны, пожар был ликвидирован к 1:17 силами четырех пожарных расчетов, при этом полностью сгорели четыре торговых павильона и подсобка. Жертв нет, по предварительной версии причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Как ранее писал "Сочи Экспресс", утром 18 января также сгорело здание частной гостиницы на улице Пионерской.