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Сочинцы смогут бесплатно посетить Чемпионат России по керлингу Соревнования в Сочи стартуют на следующей неделе

Автор фото: ria.ru

В среду, 25 января, на курорте будет дан старт Чемпионату России по керлингу дабл микст среди мужчин и женщин. Жители и гости курорта смогут бесплатно посетить турнир в керлинговом центре «Ледяной куб».

В соревнованиях примут участие 20 команд из Москвы и Московской области, Санкт-Петербург, Челябинска, Удмуртии, Башкортостана и Иркутской области, которым предстоит борьба за медали чемпионата среди смешанных пар. В турнире примут участие и представители Краснодарского края – пара Сергея Глухова и Людмилы Прививковой.

Итоги чемпионата будут подведены 29 января, сообщает пресс-служба городской администрации.