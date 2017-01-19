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Рестораны в Красной Поляне обзавелись "демократичным" меню для ревизоров Отдельное меню со сниженными ценами обнаружил в ресторане мэр Сочи Анатолий Пахомов

Автор фото: iknow.trave

Глава города Сочи Анатолий Пахомов опытным путем выяснил, что предприятия общественного питания в Красной Поляне разработали специальное меню с низкими ценами на случай проверки.

«Я зашел в ресторан с одним московским чиновником. В меню, которое дали мне, чашка чая стоила 80 рублей, хотя для всех остальных посетителей — 350 рублей. Было очень неудобно перед столичным гостем», - цитирует портал «Юга.ру» градоначальника.

Мэр объясняет такое положение дел высокой стоимостью аренды на горных курортах Красной Поляны. По его словам, стоимость квадратного метра здесь достигает 5 тысяч рублей, в то время, как аренда площадей в центре курорта обходится в два-три раза дешевле. Решение проблемы Анатолий Пахомов видит в «товарной интервенции» местных производителей, именно это поможет снизить цены.

«Сегодня сочинских коммерсантов практически нет на курортах Красной Поляны, но мы сделаем все, чтобы изменить эту несправедливую ситуацию», - заверил глава курорта.