В Сочи начали воровать вещи с улицы Сочинец украл женскую куртку с бельевой верёвки и сбежал

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В Адлерский отдел полиции г. Сочи поступило заявление от местной жительницы. Она заявила о грабеже, который произошёл на её глазах. Девушка повесила сушиться свой пуховик, как вдруг подбежал молодой человек, палкой снял его с бельевой верёвки и скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевшая запомнила, как выглядит грабитель и смогла описать его. После чего на злоумышленника была составлена ориентировка. Её направили всем наружным нарядам полиции. В итоге подозреваемый был задержан. Им оказался 25-летний ранее дважды судимый за кражи местный житель. На вопрос, для чего ему потребовалась женская куртка, он так и не смог ответить. Но похищенный пуховик был при нём. Похищенное вернули девушке.

В отношении молодого человека уже возбудили уголовное дело по 1 части 161 статьи УК РФ "Грабёж". Теперь за свой проступок он понесёт наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.