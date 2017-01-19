В Сочи на дне моря нашли самолет времен ВОВ и три авиабомбы Предположительно самолет американского производства потерпел крушение у берегов Адлера

Неожиданная находка была сделана водолазами, которые продолжают поиски обломков Ту-154, потерпевшего крушение у берегов Сочи в конце января. Согласно информации пресс-службы ЮРПСО МЧС, вчера на глубине 15-20 м и расстоянии 800 метров от берега были найдены три неразорвавшиеся авиабомбы, предположительно системы ФАБ-100. Затем был обнаружен лежащий на дне шасси вверх двухмоторный самолет без носовой части времен ВОВ. Предполагается, что это самолет марки «Бостон» из семейства Дуглас А-20 Хэвок/ДБ-7 Бостон (Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston), которые поставлялись в СССР по программе ленд-лиза. Они оснащались тремя крупнокалиберными пулеметами и могли нести до 900 кг боевого запаса. Возможно, это был один из самолетов 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП), который разбился во время взлета с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.

В ближайшее время водолазы МЧС проведут работы по подъему на поверхность и уничтожению бомб. Самолет, который представляет историческую ценность, будет поднят совместно со специалистами ВМФ Министерства обороны РФ.