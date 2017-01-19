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В Сочи задержали похитителя автомобильных колес Приезжий из соседнего региона успел открутить колес с автомобилей на 100 тысяч рублей

Массовая кража колес, которые неизвестные по ночам откручивали с автомобилей во дворах многоквартирных домов в Сочи, была раскрыта местными полицейскими. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, оперативники смогли установить личность виновного в кражах колес в полном оснащении на общую сумму 100 тысяч рублей. Им оказался 48-летний уроженец соседнего региона, который был найден и задержан. Подозреваемый указал полицейским заброшенный сарай, в котором обнаружилась часть украденного.

В настоящий момент задержанный помещен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», наказанием по которой может стать тюремное заключение на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.