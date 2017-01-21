Сегодня в Сочи: основные события 20 января В пятницу на курорте пройдут концерты, вернисаж в Художественном музее и открытая тренировка по боксу

Автор фото: sochi-informburo.ru

Сегодня в нашем городе пройдут два концерта, один из которых пройдет в Зале органной и камерной музыки. Там состоится вечер, посвященный музыке Петра Ильича Чайковского. В рамках одноименного концерта прозвучат романсы и хоры на стихи русских и зарубежных поэтов, инструментальные произведения, сюита из балета «Щелкунчик», - все то, что позволит окунуться в мир музыки величайшего композитора XIX века. Начало концерта «П.И. Чайковский» в 19:00.

А в рок-баре «Треугольник» в пятницу вечером ждут поклонников группы «Король и Шут». Здесь состоится концерт «ДЖОКЕР», в рамках которого прозвучат композиции «КиШа», ставшие хитами. Начало концерта в 21:00.

В Сочинском художественном музее сегодня открывается выставка живописи и графики Виталия Онуня «Реликт». Это известный российский художник, работы которого находятся в коллекциях музеев столиц, нескольких российских и зарубежных городов. В экспозиции представлено около 40 работ, относящихся к этнофутуризму, или «реликтовому» стилю, в котором автор работает последние десятилетия. Художник подготовил коллекцию произведений, которые наиболее полно отражают современный этап его творчества. Вернисаж состоится в присутствии художника, в 15:00, экспозиция будет открыта для посещения до 12февраля.

Кроме того, в пятницу в нашем городе пройдет открытая тренировка воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу. Проводить тренировку будут члены сборной России по боксу - Евгений Тищенко, Виталий Дунайцев, Владимир Никитин и другие спортсмены национальной сборной. Они проведут мастер-классы и расскажут о своих спортивных достижениях.

Последний рабочий день на курорте обещает быть дождливым, синоптики прогнозируют дожди в течение всего дня. Днем воздух прогреется до +8 градусов, в вечерние часы столбик термометра опустится до +4 - +6 градусов,а ночью ожидается лишь около +2 градусов.