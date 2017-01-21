Появилось видео найденного у берегов Сочи военного самолета Найденную историческую реликвию можно увидеть своими глазами

Автор фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС

Видео, запечатлевшее работу водолазов на месте, где был найден бомбардировщик военных лет и три неразорвавшиеся бомбы, сняли специалисты ЮРПСО МЧС. Несмотря на сложные условия подводной съемки и мутную воду, можно разглядеть очертания корпуса двумоторного самолета, поросшего водорослями и ракушками. Также хорошо видны найденные рядом неразорвавшиеся бомбы, к уничтожению которых в настоящий момент готовятся специалисты МЧС.

Как писал "Сочи Экспресс" ранее, неожиданная находка была сделана в ходе поисковой операции на месте крушения Ту-154 в море в отдалении 800 метров от берега, напротив аэропорта Адлера.