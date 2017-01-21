В аварии на трассе Джубга - Сочи погиб человек (ФОТО) Спасателям удалось ликвидировать последствия трагической аварии





Вчера на участке трассы Джубга - Сочи в районе пансионата «Шексна» произошло смертельное ДТП. Столкнулись две легковые машины: Форда Куга и ВАЗ 2115. Один из водителей погиб на месте. Второй получил травму руки.

Помимо двух водителей при лобовом столкновении также пострадала и пассажирка ВАЗа. 37-летняя местная жительница была зажата в машине. На помощь подоспели спасатели Лазаревского и Лооского подразделений ЮРПСО МЧС. С помощью гидравлического инструмента они помогли выбраться пострадавшей из автомобиля. Однако помощь врачей девушке всё-таки потребовались. Выживший водитель отказался от госпитализации, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.