Во время частного заезда автомобили столкнулись и получили сильные повреждения

Сегодня ночью в Сочи без воды останутся Донская, Пасечная, Виноградная Порядка 16 улиц, 11 санаториев, 4 школы, 2 поликлиники и много других социальных объектов останутся без водоснабжения

В связи с необходимостью ремонтных работ на ВНС «Пасечная» с 23:00 пятницы 20 января до 5:00 субботы 21 января без воды останутся улицы Подгорная, Донская, Пасечная, Чехова, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Кавказская, Тельмана, Восточная, Цюрупы, Бамбуковая, Плеханова, Инжирная.переулки Пасечный, Рахманинова, Чехова, Строительный, санатории «Беларусь», «им. Дзержинского», «Заполярье», «Красмашевский», «Радуга», «Россия», «Русь», «Салют», «Солнечный», «Сочи», отель «Чеботарев», пансионат «Нева», котельные №5,№8, школы №4, №10, №12, Школа бизнеса, детские сады №32, №34, №82, №105, №132, «Умка», поликлиника по улице Донская 62, детская поликлиника по переулку Пасечный, 12, ТЦ «Магнит» по улице Виноградная. Также возможны перебои в водоснабжении улиц Целинная, Крымская, Волжская, Полтавская.