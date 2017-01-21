Сочинских обезьян готовят к полёту на Марс Животных запустят в космос в рамках исследовательских научных работ

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Накануне стало известно о том, что в России возобновляется программа по запуску животных в космос. Директор НИИ Сергей Орлов рассказал, что Научно-исследовательский институт медицинской приматологии в Сочи будет задействован в программе. Соответственно приматов начнут готовить к полётам.

"Макак готовят к путешествию на Марс. Но пока имитация полета будет сделана на Земле - в Центре ядерной физики в Дубне. Там есть возможность имитировать невесомость, космическое излучение", - рассказал он в интервью "Интерфаксу".