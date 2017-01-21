В Сочи обнаружены очередные самострои
Два новых иска подано городской администрацией по факту незаконного строительства многоквартирных домов на участках под ИЖС. На этот раз речь идет об объектах, принадлежащих застройщикам Торосяну И.Э. и Магащуку В.А.
Один из них – восьмиэтажный дом, построенный на участке площадью 528 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0402010:28, который находится в районе санатория «Известия», № 30. Дом построен с отклонениями от параметров разрешенного строительства – превышена площадь застройки, этажность и целевое назначение.
Второй объект – строящийся дом на участке площадью 876 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0402056:29, который находится на улице Медовой, массив № 2, участок № 2.
Оба этих дома могут быть снесены по решению суда, в который администрацией города направлены апелляционные заявления, так что не рекомендуется покупать квартиры в этих домах, чтобы не потерять деньги.