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В Сочи обнаружены очередные самострои Городская администрация не советует покупать квартиры в домах возле санатория «Известия» и улице Медовой

Два новых иска подано городской администрацией по факту незаконного строительства многоквартирных домов на участках под ИЖС. На этот раз речь идет об объектах, принадлежащих застройщикам Торосяну И.Э. и Магащуку В.А.

Один из них – восьмиэтажный дом, построенный на участке площадью 528 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0402010:28, который находится в районе санатория «Известия», № 30. Дом построен с отклонениями от параметров разрешенного строительства – превышена площадь застройки, этажность и целевое назначение.

Второй объект – строящийся дом на участке площадью 876 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0402056:29, который находится на улице Медовой, массив № 2, участок № 2.

Оба этих дома могут быть снесены по решению суда, в который администрацией города направлены апелляционные заявления, так что не рекомендуется покупать квартиры в этих домах, чтобы не потерять деньги.