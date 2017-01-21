В эти выходные в Сочи снова пойдет снег Синоптики прогнозируют возвращение на курорт зимы

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Холода и дождь со снегом начнутся в Сочи уже завтра утром. В субботу 21 января на курорте похолодает до +2 градусов Цельсия и начнутся осадки, которые продолжатся все выходные, и только к вечеру воскресенья небо прояснится и потеплеет до +5.

Ясная погода продержится до вечера вторника 24 января, затем небо снова затянется тучами и со среды вновь начнутся дожди, переходящие в дождь со снегом, который будет идти на курорте вплоть до следующих выходных, обещают сочинцам синоптики.