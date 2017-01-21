В программе капремонта в Сочи на 2017 год запланированы работы в 64 многоэтажках Общий объем финансирования работ по капремонту на текущий год составит 105 млн рублей

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Муниципалитет Сочи предоставил данные по планам на капремонт в городе в рамках текущего года. Так, согласно планам, в нынешнем году отремонтируют 64 сочинских многоэтажки, при этом общая сумма финансирования работ составит 105 млн рублей.

Размер этой суммы напрямую зависит от уровня собираемости взносов на капремонт. В Фонде капремонта подсчитали, что средний уровень собираемости взносов по краю выше, чем в Сочи. Так, средняя цифра по краю составляет 66,1%, а вот в Сочи – только 44%.

Пресс-служба администрации Сочи сообщает также, что на курорте Фондом капремонта уже сдано два многоквартирных дома, а до конца января запланировано принять работы еще в трех. Кроме того, в январе начнутся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций для выполнения работ ещё в 18 домах нашего города.