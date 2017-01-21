Во время частного заезда автомобили столкнулись и получили сильные повреждения

Министерство обороны откажется от эксплуатации старых советских самолетов Самолеты Ту-154, Ту-134 и Ил-62М хотят заменить на более современные аналоги после катастрофы в Сочи

О возможной замене самолетов марок Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на более современные в Министерстве обороны заговорили после крушение Ту-154 у берегов Сочи. Какие именно отечественные аналоги выберут вместо устаревших машин, пока не известно. Возможными кандидатами могут стать Ту-214, Ту-204СМ, SSJ 100, Ил-96-300 производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Одна из целей, которые поставил перед подчиненными министра обороты Сергей Шойгу – продумать обновление авиапарка таким образом, чтобы на это не потребовалось дополнительного финансирования.

Эксперты считают, что крупный государственный заказ может дать толчок развитию самолетостроительной отрасли и загрузить заводы предприятий «Туполев» в Казани и «Гражданские самолеты Сухого» в Комсомольске-на-Амуре.

По данным газеты «Коммерсантъ», в настоящий момент в Минобороны используется 14 самолетов Ту-154Б-2 (1979–1985 годов выпуска), 7 Ту-154М (1986–2012 годов), 36 Ту-134А и Ту-134А-3 (1975–1983 годов) и 9 Ил-62 (1977–1992 годов).