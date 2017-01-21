Сеть Azimut Hotels уйдет из Сочи из-за разногласий с новым собственником
Смена собственника и концепции Azimut Hotel Sochi стали причиной, по которой международный отельный оператор Azimut Hotels, отказывается от дальнейшего сотрудничества с владельцами отеля.
«Решение о смене управляющей компании, как и многие другие решения нового собственника, стало для сети неожиданным. Желание новых владельцев полностью поменять концепцию и внедрить систему all inclusive не соответствует принципам и стандартам работы Azimut Hotels», - говорится в официальном комментарии представителей администрации Azimut Hotels, на которое ссылается «Интерфакс».
В настоящий момент в управлении Azimut Hotels находятся порядка 26 отелей бизнес-класса, расположенных в 19 городах России.