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Сеть Azimut Hotels уйдет из Сочи из-за разногласий с новым собственником После продажи Azimut Hotel Sochi ООО «Юг-Бизнеспартнер» сеть Azimut Hotels отказывается обслуживать отель

Смена собственника и концепции Azimut Hotel Sochi стали причиной, по которой международный отельный оператор Azimut Hotels, отказывается от дальнейшего сотрудничества с владельцами отеля.

«Решение о смене управляющей компании, как и многие другие решения нового собственника, стало для сети неожиданным. Желание новых владельцев полностью поменять концепцию и внедрить систему all inclusive не соответствует принципам и стандартам работы Azimut Hotels», - говорится в официальном комментарии представителей администрации Azimut Hotels, на которое ссылается «Интерфакс».

В настоящий момент в управлении Azimut Hotels находятся порядка 26 отелей бизнес-класса, расположенных в 19 городах России.