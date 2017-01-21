В Сочи охранник разработал хитрую схему, чтобы ежедневно грабить свой магазин Серию краж раскрыли сотрудники сочинской полиции

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В полицию поступило заявление от директора одного из продуктовых магазинов. Он рассказал, что из магазина в течение недели постоянно пропадали продукты. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции отправились на место происшествия, где сумели выяснить у сотрудников, что продукты пропадали именно тогда, когда дежурил один из охранников. После чего они решили просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Запись показала, как ночью этот охранник брал необходимый ему товар, упаковывал в пакет и запирал в ячейке камеры хранения. А утром передавал ключи от нужной ячейки молодым людям, которые спокойной открывали её и выносили украденное на улицу.

Подозреваемый 37-летний местный житель был задержан у себя дома. После чего доставлен в дежурную часть. Мужчина признал свою вину и теперь решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по 1 части 158 статьи УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи. Ближайшие два года он может провести за решёткой.